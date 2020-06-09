Почти 10 тысяч долларов требовал руководитель столичного вуза за поступление иностранцев

Он требовал 224 тысячи гривен за поступления в университет.

Проректора по международным связям одного из столичных частных университетов задержали на взятке. За 224 тысячи гривен чиновник обещал решить вопрос поступления иностранцев в вуз.

- Это частное учебное заведение, проректор требовал эту сумму за выдачу иностранцам приглашений на вступление в указанный университет, благодаря чему они смогли бы получить визы, которые дают разрешение на въезд на территорию Украины, – сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Она добавила, что уголовное производство по факту коррупционных действий чиновника расследуется с марта. Проректора задержали в здании университета после получения им указанной суммы.

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