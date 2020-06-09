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19:03 09 Июня 2020 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

В анализах актера Ефремова, убившего человека по пьяни, обнаружили кокаин

И каннабиноиды.

Наркотики обнаружены в крови и моче российского артиста Михаила Ефремова, спровоцировавшего накануне вечером смертельное ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал «112″ и публикует результаты анализов.

«В крови и моче Михаила Ефремова обнаружены наркотики, есть следы кокаина и канабиноидов», – говорится в сообщении.

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Напомним, в понедельник, 9 июня, поздно вечером нетрезвый Михаил Ефремов за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и протаранил фургон, водитель которого позже скончался в больнице.

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Тэги: Москва, наркотики, дтп, михаил евремов

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