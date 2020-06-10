В мире зафиксировано более 7,5 млн случаев заражения COVID-19
Более 3,6 млн человек уже побороли болезнь. Число скончавшихся от COVID-19 приближается к 414 тысячам.
В мире зафиксировано уже 7 323 762 случая коронавируса, 3 603 893 человек уже выздоровели, в 413 731 человек умер. Об этом свидетельствуют данные Worldometer в среду, 10 июня.
За минувшие сутки было зафиксировано 121 751 новых случаев инфицирования, а также 4 763 смерти.
Лидером по числу случаев коронавируса и смертей от него остаются США – там зафиксировано 2 045 549 случаев, из них 114 148 человек погибли и 788 862 выздоровели.
На второй ступени по количеству случаев находится Бразилия – там уже 742 084 случая и 38 497 скончавшихся.
Тройку замыкает Россия, где выявлено 485 253 больных и 6 142 смертей.
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