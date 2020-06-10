Украина получит первый транш от МВФ в ближайшие дни

Украина получит 2,1 млрд долларов для борьбы с экономическим кризисом из-за коронавируса. Всего программа рассчитана на 18 месяцев.

Украина получит 2,1 млрд долларов первого транша от МВФ уже в ближайшие день-два. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала Украина 24 в среду, 10 июня.

Это прямые средства в госбюджет для борьбы с кризисом COVID-19 и его последствиями, подчеркнул премьер.

«Первый транш 2,1 млрд долларов. Получить мы их рассчитываем в ближайшие день-два. То есть, эти дни. Далее это программа, которая рассчитана на 18 месяцев, а сам кредит рассчитан на 5 лет», – сказал Шмыгаль.

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