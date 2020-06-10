В Пакистане 19 человек погибли при обрушении жилого дома

Правохранители провели обследование района Ляри и обнаружили еще пять многоэтажных зданий, которые могут обрушиться.

На юге Пакистана в портовом городе Карачи провинции Синд 19 человек погибли при обрушении жилого дома. Об этом сообщает местное издание Dawn в среду, 10 июня.

Отмечается, что пятиэтажное здание обрушилось в ночь на воскресенье в районе Ляри. Уже в понедельник из-под обломков было извлечено шесть тел. По мере разбора обломков, спасатели нашли еще 13 погибших. Местные власти опасаются, что число жертв еще увеличится.

При этом спасатели, среди которых было много волонтеров, вытащили из-под руин 12 выживших жителей дома.

Правоохранители утверждают, что дом был старый, и в нем было опасно находиться. Комиссар Карачи Ифтихар Шаллвани вскоре после инцидента провел обследование района Ляри и обнаружил еще пять многоэтажных зданий, которые могут обрушиться.

«Мы эвакуируем людей из них… Мы снесем эти пять зданий. Мы объявили чрезвычайное положение в этом районе и используем все наши ресурсы», – сказал Шаллвани.

Тэги: Пакистан, дом, жертвы, обрушение