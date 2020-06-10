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15:00 10 Июня 2020 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

В ванне во время купания утонул девятилетний ребенок

Правоохранители расследуют смерть девятилетнего мальчика, предполагается несчастный случай.

Во Львове в ванне во время купания утонул девятилетний ребенок. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Отмечается, что в местный отдел полиции поступило сообщение о том, что в одном из частных домов на улице Крипякевича во Львове погиб ребенок. Как предварительно установили правоохранители, девятилетний мальчик утонул во время купания в ванне.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве (п.2. ч.2. ст. 115) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Тело мальчика направлено на экспертизу. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

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Тэги: Львов, ребенок, ванна, утонул

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