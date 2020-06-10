НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
11:25 10 Июня 2020 Просмотров 70   КомментариевКомментарии

Шведская прокуратура знает, кто убил Улофа Пальме

Шведская прокуратура утверждает, что знает, кто убил премьер-министра Швеции Улофа Пальме в 1986 году. Расследование об убийстве прекращается.

Улофу Пальме было 59 лет

Убийцей был Стиг Энгстром, который покончил с собой в 2000 году.

Расследование смерти Пальме прекращается, сказал главный прокурор Кристер Петерссон. Об этом сообщает BBC.

Пальме был убит в Стокгольме вечером 28 февраля 1986 года. Он шел домой из кино со своей женой Лисбет. Сзади на них напал вооруженный человек и выстрелил Пальме в спину. Премьер умер на месте.

Источник:
Тэги: убийство, Улоф Пальме

Новости по теме

В киевской области мужчина жестоко убил сестру и двух квартирантов

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Ранее у него уже были проблемы с законом.

Хозяйка нелегального детсада убила младенца

Если вину подозреваемой докажут, ей может грозить пожизненное лишение свободы.

Мужчина зарезал соседа, который мешал ему избивать мать

Преступник надолго отправился в тюрьму.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты