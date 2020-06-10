Шведская прокуратура знает, кто убил Улофа Пальме
Шведская прокуратура утверждает, что знает, кто убил премьер-министра Швеции Улофа Пальме в 1986 году. Расследование об убийстве прекращается.
Убийцей был Стиг Энгстром, который покончил с собой в 2000 году.
Расследование смерти Пальме прекращается, сказал главный прокурор Кристер Петерссон. Об этом сообщает BBC.
Пальме был убит в Стокгольме вечером 28 февраля 1986 года. Он шел домой из кино со своей женой Лисбет. Сзади на них напал вооруженный человек и выстрелил Пальме в спину. Премьер умер на месте.
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