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Главная » Мир » Общество
17:43 10 Июня 2020 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Фильм «Унесенные ветром» теперь считается расистским

Интернет-видеосервис НВО убрал из эфиров драму «Унесенные ветром». Картину уже долгое время подвергали критике за то, что она романтизирует рабство.

Решение убрать ленту с участием Вивьен Ли и Кларка Гейбла  принято на фоне антирасистских протестов в США.

Фильм 1939 года, в котором рассказывается история любви Скарлетт О’Хара и Ретта Батлера во время Гражданской войны в США, считается классикой кинематографа и является одним из самых популярных фильмов в истории кино.

Представитель HBO заявил, что фильм «Унесенные ветром» является «продуктом своего времени и отражает некоторые этнические и расовые предрассудки, которые, к сожалению, были обычным явлением в американском обществе», передает CNN.

Фильм, получивший восемь премий «Оскар», могут вернуть для показа, но с примечаниями о том, что он содержит «противоречивые темы».

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Тэги: расизм, фильм

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