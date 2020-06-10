Фильм «Унесенные ветром» теперь считается расистским
Интернет-видеосервис НВО убрал из эфиров драму «Унесенные ветром». Картину уже долгое время подвергали критике за то, что она романтизирует рабство.
Решение убрать ленту с участием Вивьен Ли и Кларка Гейбла принято на фоне антирасистских протестов в США.
Фильм 1939 года, в котором рассказывается история любви Скарлетт О’Хара и Ретта Батлера во время Гражданской войны в США, считается классикой кинематографа и является одним из самых популярных фильмов в истории кино.
Представитель HBO заявил, что фильм «Унесенные ветром» является «продуктом своего времени и отражает некоторые этнические и расовые предрассудки, которые, к сожалению, были обычным явлением в американском обществе», передает CNN.
Фильм, получивший восемь премий «Оскар», могут вернуть для показа, но с примечаниями о том, что он содержит «противоречивые темы».
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