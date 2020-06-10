Экс-губернатор Львовщины по «халатности» подарил частнику земли на 7 миллионов
Правоохранители сообщили бывшему председателю Львовской областной государственной администрации Маркияну Мальскому о подозрении в служебной халатности.
- Под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области следователями Нацполиции при оперативном сопровождении Управления Службы безопасности Украины во Львовской области сообщается о подозрении бывшему председателю Львовской областной государственной администрации в служебной халатности, – сообщили в Офисе генпрокурора.
По данным следствия, в 2019 году бывший чиновник издал распоряжение, согласно которому в собственность компании был передан земельный участок площадью более 15 га стоимостью более 7 млн гривен на территории Бибрского горсовета Перемышлянского района для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения.
Однако на этом участке расположено проточное озеро площадью более 9 га и прибрежная защитная полоса, которые согласно действующему законодательству не подлежат отчуждению из государственной собственности.
Также прокуроры готовят иск в суд о возвращении земли и озера в собственность государства.
Новости по теме
Правоохранители расследуют смерть девятилетнего мальчика, предполагается несчастный случай.
При этом пика безработицы страна достигнет в середине следующего года. Падение экономики в этом году прогнозируется на уровне до 10%.
Накануне генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что ей хватит смелости довести дела Порошенко до суда, если будут основания для этого.