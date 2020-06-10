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14:51 10 Июня 2020 Просмотров 130   КомментариевКомментарии

Экс-губернатор Львовщины по «халатности» подарил частнику земли на 7 миллионов

Правоохранители сообщили бывшему председателю Львовской областной государственной администрации Маркияну Мальскому о подозрении в служебной халатности.

- Под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области следователями Нацполиции при оперативном сопровождении Управления Службы безопасности Украины во Львовской области сообщается о подозрении бывшему председателю Львовской областной государственной администрации в служебной халатности, – сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, в 2019 году бывший чиновник издал распоряжение, согласно которому в собственность компании был передан земельный участок площадью более 15 га стоимостью более 7 млн ​​гривен на территории Бибрского горсовета Перемышлянского района для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения.

Однако на этом участке расположено проточное озеро площадью более 9 га и прибрежная защитная полоса, которые согласно действующему законодательству не подлежат отчуждению из государственной собственности.

Также прокуроры готовят иск в суд о возвращении земли и озера в собственность государства.

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Тэги: служебная халатность, маркиян мальский, рекреационная зона

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