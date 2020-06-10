Полиция привлекла Зеленского к административной ответственности
Материалы направлены в суд.
Полиция составила административные протоколы о нарушении правил карантина Президентом Владимиром Зеленским, руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком, первым заместителем руководителя Офиса Президента Сергеем Трофимовым и заместителем министра здравоохранения – главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко из-за посещения кафе во время рабочего визита в Хмельницкую область.
- В результате проведенной проверки полицейские составили административные материалы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и посетителей, в том числе – Президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, – сообщили в пресс-службе МВД.
Отмечается, что вопреки карантинным ограничением по деятельности кафе (за исключением террас), владелец заведения возобновил работу в полном объеме.
Админпротоколы также составлены на председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и мэра Хмельницкого Александра Симчишина.
Административные материалы будут направлены на рассмотрение суда.
За нарушение правил карантина предусмотрены штрафы в размере от 17 до 34 тысяч гривен.
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