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18:17 10 Июня 2020 Просмотров 272   КомментариевКомментарии

В Черновцах убили пьяного подростка

Хотя свидетели утверждают, что он разбился на мопеде.

Загадочная смерть 16-летнего парня шокировала жителей одного из районов Черновицкой области. Тело подростка ранним утром обнаружили его родители – парень лежал без чувств в палисаднике.

Прибывшие медики «скорой помощи» лишь констатировали смерть несовершеннолетнего. Причина его гибели все еще устанавливается.

Известно, что накануне погибший выпивал с друзьями спиртное, а затем попросил у одного из них покататься на скутере. Якобы упав с него, он и получил смертельные травмы.

Однако у полицейских имеются сомнения относительно этой версии.

По факту смерти подростка открыто производство по статье «Умышленное убийство». Свое слово должны сказать судебные медики, которые и установят причину гибели.

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Тэги: смерть, убийство, подросток, Черновицкая область

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