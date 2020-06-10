В Черновцах убили пьяного подростка
Хотя свидетели утверждают, что он разбился на мопеде.
Загадочная смерть 16-летнего парня шокировала жителей одного из районов Черновицкой области. Тело подростка ранним утром обнаружили его родители – парень лежал без чувств в палисаднике.
Прибывшие медики «скорой помощи» лишь констатировали смерть несовершеннолетнего. Причина его гибели все еще устанавливается.
Известно, что накануне погибший выпивал с друзьями спиртное, а затем попросил у одного из них покататься на скутере. Якобы упав с него, он и получил смертельные травмы.
Однако у полицейских имеются сомнения относительно этой версии.
По факту смерти подростка открыто производство по статье «Умышленное убийство». Свое слово должны сказать судебные медики, которые и установят причину гибели.
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