ЕС обвиняет Россию и Китай в дезинформации о пандемии коронавируса

Еврокомиссия подозревает Россию и КНР в организации дезинформационных кампаний о пандемии коронавируса.

Заявление ведомство распространило 10 июня. В нем сообщается, что Россия и Китай принимают участие в дезинформационных кампаниях в Европе, соседних странах и во всем мире.

«Было бы слишком опасно не отреагировать на это. Пандемия показала нам, что ложная информация может нанести серьезный вред, может даже убить граждан, подорвать меры, предпринятые органами государственной власти для борьбы с болезнью», – заявила замглавы Еврокомиссии Вера Юрова.

В заявлении также отмечается, что Евросоюз будет наращивать поддержку и помощь гражданскому обществу, независимым СМИ и журналистам в третьих странах, а также усиливать поддержку для мониторинга нарушений свободы прессы.

Также ЕС требует повышенного внимания от социальных сетей и онлайн-платформ, требуя от них проверки фактов и повышения осведомленности пользователей.

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