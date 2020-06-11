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09:08 11 Июня 2020 Просмотров 95   КомментариевКомментарии

Михаил Ефремов после смертельного ДТП пытался покончить с собой

Родственники заметили на шее артиста багровую борозду, которая является характерным признаком при повешении.

Близкие утверждали, что актер находился в бессознательном состоянии. Когда он пришел в себя, то сказал, что не помнит, откуда появились следы на теле.

Приехавшая «скорая» увидела признаки того, что Ефремов пытался покончить с собой.

В настоящее время с ним работают психиатры.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, в результате чего водитель фургона скончался в больнице.

В анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. Следователь выписал постановление на обыск в квартире артиста.

Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа.

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Тэги: самоубийство, Михаил Ефремов, смертельное ДТП

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