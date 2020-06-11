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13:19 11 Июня 2020 Просмотров 38   КомментариевКомментарии

В Харьковской области бывший участник ООС взорвался на гранате

Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой самоубийство.

В Харьковской области 45-летний мужчина, ранее служивший в зоне проведения операции Объединенных сил, подорвал себя гранатой в лесополосе. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 11 июня.

Указано, что инцидент произошел в Лозовском районе. Возле лесополосы местный житель подорвал себя гранатой Ф-1 и умер от полученных ран.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и опросила свидетелей. По их данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

В квартире мужчины полицейские обнаружили четыре предмета, похожие на магазины к автомату Калашникова, два предмета, похожие на светло-дымовые шашки и семь патронов. Также у погибшего правоохранители обнаружили ручную гранату РГД-5, которая не сдетонировала. Боеприпас обезвредили взрывотехники.

«Установлено, что мужчина ранее служил в зоне проведения ООС. Причины его поступка сейчас выясняют следователи. Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой самоубийство (ч.1 ст.115 УК Украины). Все обстоятельства происшествия устанавливаются», – говорится в сообщении.

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Тэги: взрыв, самоубийство, гарната, ООС

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