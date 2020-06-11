Сепаратисты не пускают людей через КПВВ

Желающим попасть на неподконтрольную территорию отказывают в пропуске без объяснения причин.

Восстановление работы гуманитарных коридоров чрез линию разграничения на Донбассе фактически заблокировано представителями «ДНР»-»ЛНР». Об этом в четверг, 11 июня, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

«Граждане не оставляют надежды попасть на неподконтрольную территорию Донбасса», – подчеркивается в сообщении.

По данным ГПСУ, сегодня утром возле контрольного пункта Станица Луганская находилось десять человек, а у пункта Марьинка – шесть авто и десять граждан, которым необходимо попасть на неподконтрольную территорию Украины для решения социально-гуманитарных вопросов.

Вместе с тем сепаратисты не пропустили шесть человек, которые пересекли КПВВ Станица Луганская и одного человека, который ехал через Марьинку.

Вчера четыре женщины были пропущены в Донецк с украинской стороны и долгое время находились перед блокпостом сепаратистов, но назад так и не вернулись.

Им было крайне важно попасть на неподконтрольную территорию из-за социально-гуманитарных проблем. Они были готовы ночевать перед позициями «ДНР», лишь бы попасть на неподконтрольную территорию.

Учитывая заявления сепаратистов, что они не пропустят людей, пограничники из состава Объединенных сил были готовы обеспечить возврат этих женщин обратно на контролируемую территорию Украины. Позднее этих женщин все же пропустили в Донецк.

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