Кортеж Зеленского попал на видео в Черниговской области

Кортеж из большого количества автомобилей сняли на видео журналисты, когда Зеленский покидал военный аэродром.

На видео сняли длинный кортеж президента Украины Владимира Зеленского возле черниговского аэродрома. Видео опубликовано на YouTube-канале Суспільне Чернігів.

Кортеж сняли, когда он выезжал из аэродрома Пивцы. В составе колонны находилось значительное количество автомобилей.

Телеканал предложил зрителям сосчитать количество авто в кортеже.

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