Главная » Украина » Политика
15:00 11 Июня 2020 5 Комментарии
Кортеж Зеленского попал на видео в Черниговской области
Кортеж из большого количества автомобилей сняли на видео журналисты, когда Зеленский покидал военный аэродром.
На видео сняли длинный кортеж президента Украины Владимира Зеленского возле черниговского аэродрома. Видео опубликовано на YouTube-канале Суспільне Чернігів.
Кортеж сняли, когда он выезжал из аэродрома Пивцы. В составе колонны находилось значительное количество автомобилей.
Телеканал предложил зрителям сосчитать количество авто в кортеже.
Источник:
Тэги: видео, Чернигов, зеленский, кортеж
Новости по теме
Полиция привлекла Зеленского к административной ответственности
Материалы направлены в суд.
«Не велик, а «Гелик»: VIP-кортеж Зеленского устроил коллапс в Киеве, украинцы возмущены. Видеофакт
В Киеве на Позняках перекрыли дорогу для проезда кортежа президента Украины Владимира Зеленского, что вызвало гнев у водителей.