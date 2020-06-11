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17:00 11 Июня 2020 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

После установки камер число нарушений ПДД в кивской области сократилось вдвое

С начала запуска автофиксации нарушений ПДД в Киевской области и г.Киев было выписано более семи тысяч штрафов.

В Киевской области и столице с начала работы автофиксации нарушений ПДД число превышений скорости снизилось в два раза. Об этом говорится в Facebook МВД.

С 1 июня было выплачено 7399 штрафов. На счет Государственной казначейской службы зачислено 1 млн 431 тысячу гривен.

Также в МВД отчитались об авто, которые сильнее всех превысили скорость за 10 июня. Рекордсменом стал Range Rover, который на дороге М03 ехал 209 км/час при позволенных 110. Всего зафиксировали 45 машин, которые двигались со скоростью более 170 км/ час.

Самое большое количество раз нарушил Volkswagen Golf Variant – зафиксировали семь превышений скорости.

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Тэги: пдд, камеры, автофиксация

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