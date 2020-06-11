Российский чемпион мира по борьбе сознался в употреблении допинга

Трехкратному чемпиону мира, серебряному призеру Олимпийских игр-2012 по вольной борьбе Билялу Махову грозит дисквалификация.

32-летний уроженец Нальчика рассказал, что в тот момент, когда он сдавал допинг-пробу, он проходил лечение и ему кололи различные гормональные препараты, о которых он забыл сообщить заранее.

«Когда ко мне приехали допинг-офицеры, я только приехал из Германии после операции. Была послеоперационная реабилитация, мне кололи много разных гормональных препаратов. Я халатно отнесся к этому вопросу, не совсем уделил этому должное внимание, где нужно, не заявился», – отметил борец.

«У меня была операция на спине, на шее и на колене, мне кололи гормональные препараты, которые восстанавливают хрящевую ткань. Эти препараты надо заранее заявлять, а я этого не сделал. Я собираю полный пакет документов, что я делал, как лечил. В любом случае взыскания будут, статья подразумевает как минимум двухлетнюю дисквалификацию», – рассказал спортсмен.

Отмечается, что Махов сдал положительную допинг-пробу на гормон роста и может получить до четырех лет дисквалификации. Проба была взята в январе на международном турнире в Риме, где российский борец занял второе место.

Махов вернулся в большой спорт в конце 2019 года после двухлетнего перерыва и хочет принять участие в третьих для себя Олимпийских играх.

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