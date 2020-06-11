«Я отхожу в сторону»: Вакарчук бросает депутатство
Депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Святослав Вакарчук решил досрочно сложить полномочия депутата парламента.
Об этом он сказал журналистам на брифинге 11 июня.
- Сегодня зарегистрировал заявление о сложении полномочий мной народного депутата Украины, оно зарегистрировано и надеюсь в ближайшее время получит свое надлежащее рассмотрение, – сказал он.
При этом Вакарчук отметил, что остается в партии и анонсировал большой образовательный проект, который намерен представить позже.
По мнению депутата, он уже частично выполнил свою миссию в парламенте.
- Также я хотел бы обратиться к персональным своим «хейтерам» и врагам. Вы можете продолжать безуспешно лить свою информационную грязь на меня.. Но перестаньте двигать мою партию… Поэтому план такой – я отхожу в сторону, вы со своим говном – со мной, а партия уверено идет вперед, – подытожил Вакарчук.
По предварительным данным ЦИК, место Вакарчука в парламенте займет жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка Алина Свидерская.
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