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Главная » Украина » Политика
15:14 11 Июня 2020 Просмотров 41   КомментариевКомментарии

«Я отхожу в сторону»: Вакарчук бросает депутатство

Депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Святослав Вакарчук решил досрочно сложить полномочия депутата парламента.

Об этом он сказал журналистам на брифинге 11 июня.

- Сегодня зарегистрировал заявление о сложении полномочий мной народного депутата Украины, оно зарегистрировано и надеюсь в ближайшее время получит свое надлежащее рассмотрение, – сказал он.

При этом Вакарчук отметил, что остается в партии и анонсировал большой образовательный проект, который намерен представить позже.

По мнению депутата, он уже частично выполнил свою миссию в парламенте.

- Также я хотел бы обратиться к персональным своим «хейтерам» и врагам. Вы можете продолжать безуспешно лить свою информационную грязь на меня.. Но перестаньте двигать мою партию… Поэтому план такой – я отхожу в сторону, вы со своим говном – со мной, а партия уверено идет вперед, – подытожил Вакарчук.

По предварительным данным ЦИК, место Вакарчука в парламенте займет жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка Алина Свидерская.

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Тэги: Верховная Рада, голос, Святослав Вакарчук

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