Сумма залога для экс-министра иностранных дел Кожары увеличена на 12 миллионов

Апелляция отменила решение суда первой инстанции об уменьшении суммы залога.

Киевский апелляционный суд отменил решение суда, который снизил залог бывшему министру иностранных дел Леониду Кожаре с 14 до 2 миллионов гривен, после внесения которых он вышел из СИЗО. Кожара снова взят под стражу, и должен «доплатить» за свободу еще 12 миллионов.

На ужесточении меры пресечения и суммы залога настаивал Офис генпрокурора.

Напомним, Кожару подозревают в убийстве «короля рекламы» Старицкого. Убийство произошло в доме Кожары, всю вину за смерть гостя, друга семьи Старицкого, изначально взяла на себя супруга экс-главы внешнеполитического ведомства.

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