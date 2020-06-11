Премьер-министр Британии отменил запрет на секс

Ранее негласный запрет действовал с целью снижения заболеваемости коронавирусом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время пресс-конференции на Даунинг-стрит заявил о снятии так называемого «запрета на секс» для людей, проживающих в разных домах. Это правило было введено в рамках карантинных ограничений в стране из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает английская газета Daily Mail.

Так, в Британии с 13 июня отменяется правило, согласно которому жильцам из разных домов запрещалось собираться группами в количестве двух и более человек в любом частном месте из-за пандемии Covid-19. Данные нововведения касаются всех британцев, кроме профессиональных спортсменов, рабочих, детей, разлученных с родителями, и членов семей во время похорон. Джонсон добавил, что понимает, насколько тяжелыми для людей были эти месяцы без общения со своими близкими.

В самом королестве данное ограничение называли «запретом на секс».

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