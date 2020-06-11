В Николаеве арестован мужчина, насиловавший 13-летнюю падцерицу

Отчим избрал в качестве объекта для сексуального влечения малолетнюю дочь жены.

До пятнадцати лет тюрьмы грозит насильнику-педофилу, который держал в страхе и систематически насиловал 13-летнюю падчерицу.

С заявлением об изнасиловании племянницы 9 июня в один из райотделов полиции Николаевщины обратился местный житель. В ходе проверки оперативники получили подтверждение данной информации, насильнику вручили сообщение о подозрении, и 11 июня суд арестовал его без возможности внесения залога.

Сейчас назначен ряд экспертиз, которые должны припереть насильника к стенке, и сделать обвинительный приговор лишь делом времени.

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