Мэр Москвы посоветовал жителям столицы не ходить на парад Победы
Сергей Собянин рекомендовал не посещать мероприятия в День России 12 июня, а также парад, посвященный 75-летию Победы.
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 11 мая, рекомендовал жителям столицы не посещать официальные мероприятия в День России 12 июня, а также запланированный на 24 июня парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Официальные мероприятия будут проводиться и 12 июня, и в день парада. Но лучше это посмотреть по телевизору, – подчеркнул мэр. – Никакой массовки, зрителей там не должно быть».
По словам Собянина, массовые мероприятия в городе пока запрещены. Он также призвал пока не приезжать в столицу из других городов.
Заявление столичного мэра последовало, несмотря на то, что с 9 июня в Москве официально отметили самоизоляцию и пропускной режим, а также разрешили всем, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, без ограничений выходить на улицу.
Общее число зарегистрированных случаев инфицирования с начала эпидемии в столице России составило 201 221, от последствий COVID-19 за весь период наблюдений скончались 3138 человек. При этом на 11 июня в активной фазе заболевание находилось у 82 314 человек.
Власти по крайней мере девяти российских регионов: Курской, Ярославской, Оренбургской, Псковской, Томской и Орловской областях, а также Республики Мордовия, Камчатского и Пермского краев, – отказались от проведения парадов 24 июня в связи сохраняющейся угрозой распространения инфекции.
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