Тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпиад из-за коррупции
Доклад о деятельности Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) шокировал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
В связи с чем Бах отметил, что существует вероятность исключения тяжелой атлетики из программы Олимпиады.
«Я был шокирован докладом по тяжелой атлетике, по Тамашу Аяну. Мы должны найти пути, как очистить IWF. Хотим помочь им в этом. Мы оставляем за собой право принять жесткие меры. Вплоть до того, что тяжелая атлетика не будет представлена в программе Игр», – сказал Бах.
Напомним, в апреле на исполкоме IWF утвердили отставку Тамаша Аяна, который возглавлял организацию с 2000 года. В отношении его ведут расследование, подозревая Аяна в коррупции и сокрытии случаев нарушения антидопинговых правил.
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