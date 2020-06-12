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11:56 12 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Членов правления Приватбанка вызывают на уже состоявшийся допрос

Члены правления Приватбанка получили повестки на допрос в прокуратуру по факту невыполнения решения суда о выплате связанным с братьями Игорем и Григорием Суркисами оффшорным компаниям.

Об этом говорится в сообщении Приватбанка.

«10 июня члены правления ПриватБанка получили повестки на допрос в прокуратуру города Киева по факту невыполнения решения суда о выплате оффшорным компаниям, связанным с братьями Суркисами, больше 250 млн доллароы депозитов, конвертируемых в капитал банка при его национализации», – говорится в сообщении банка.

Отмечается, повестки на допрос были отправлены всем членам правления банка прокурором отдела процессуального руководства прокуратуры Киева А. Столярчуком.

При этом, документы были оформлены с многочисленными процессуальными нарушениями и датированы «задним числом» 27 мая с требованием явиться в прокуратуру 5 июня 2020.

Указывается, что вызов на допросы руководства Приватбанка по фактам неисполнения сомнительных исполнительных производств, Приватбанк расценивает как очередную попытку давления на банк со стороны лиц, связанных с его бывшими владельцами.

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Тэги: Приватбанк, допрос, Суркисы

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