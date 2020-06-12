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13:20 12 Июня 2020 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Шэрон Стоун выжила после прямого попадания молнии

Известной актрисе из США Шэрон Стоун удалось выжить после удара молнии. Из-за чрезвычайного происшествия она провела в больнице десять дней.

Об этом пишет The Sun.

Стоун, разговаривая в ходе подкаста с комиком Бреттом Гольдштейном, рассказала, что ее ударило током, когда она набирала воду из крана, а в это время молния ударила в колодец, отвечавший за водоснабжение в доме.

«Меня подбросило в воздух и отшвырнуло через всю кухню. Я ударилась о холодильник. Я была в шоке», – сообщила Стоун.

В момент происшествия в одном с актрисой доме была ее мать. Именно она буквально спасла Стоун: помогла ей прийти в себя, отвезла в больницу в Беверли-Хиллз.

Так как в теле актрисы все еще оставался электрический заряд, она провела в больнице десять дней.

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Тэги: молния, Шэрон Стоун

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