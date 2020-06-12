ПЦУ заступилась за Порошенко
В заявлении Киевской митрополии Православной церкви Украины в связи с уголовным делом против бывшего президента говорится о недопустимости политических преследований оппонентов.
«Нас как Церковь заставляет обращать на себя внимание тот факт, что в последнее время настойчиво, особенно в связанных со страной-агрессором средствах массовой информации, проводится мысль, что разные обвинения, выдвигаемые против пятого президента Украины П. Порошенко, имеют какую-то связь с его ролью как главы государства в содействии церковному объединению, образованию Православной церкви Украины и в получении ею томоса от Вселенского патриарха», – сказано в нем.
Церковь считает недопустимой политическую мотивацию в деятельности правоохранительных органов и, в частности, при возбуждении дел против Порошенко.
«В каждом демократическом обществе всегда есть разное отношение к политикам – кто-то их поддерживает, кто-то – нет. Но аксиомой демократии является то, что политические симпатии или антипатии не влияют на правосудие. Отход от этой аксиомы всегда ведет к отходу от демократии», – сказано в заявлении.
ПЦУ также напомнила, что Россия только и ждет внутренних конфликтов и «с радостью» использует их «во вред нашему государству и для достижения своих целей в гибридной войне».
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