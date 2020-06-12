Составлен рейтинг лучших спортсменов XXI века

Авторитетное испанское издание Marca опубликовало свой список сотни лучших спортсменов нынешнего века.

Лучший пловец в истории Майкл Фелпс



Лучшим был признан 23-кратный олимпийский чемпион по плаванью Майкл Фелпс. 34-летний американец опередил восьмикратного олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира в спринтерском беге Усэйна Болта. А тройку лидеров замкнул 20-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде Роджер Федерер.

Стоит отметить, что в топ-5 лидеров не нашлось места для двух живых легенд футбола: капитана «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, которые заняли 7-е и 10-е место соответственно.

На 13-ю позицию испанские журналисты отправили семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера.

Владимир Кличко занял в рейтинге 98-е место.

Топ-10 лучших спортсменов XXI века выглядит так:

1. Майкл Фелпс (США, плавание)

2. Усэйн Болт (Ямайка, бег)

3. Роджер Федерер (Швейцария, теннис)

4. Рафаэль Надаль (Испания, теннис)

5. Коби Брайант (США, баскетбол)

6. Тайгер Вудс США, (гольф)

7. Лионель Месси (Аргентина, футбол)

8. Льюис Хэмилтон (Англия, автогонки)

9. Валентино Росси (Италия, мотогонки)

10. Криштиану Роналду (Португалия, футбол)

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