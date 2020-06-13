В Черновицкой области возникла угроза разрушения дамбы

Более полсотни человек около шести часов укрепляли дамбу, угроза прорыва временно отсутствует.

В Черновицкой области в ночь на субботу в результате подмывания возникла угроза разрушения дамбы, угрозу прорыва удалось временно уменьшить, сообщает ГСЧС 13 июня.

“12 июня около 23 часов вблизи с. Банилов Выжницкого района на р. Черемош в результате подмывания дамбы возникла угроза ее разрушения”, - говорится в сообщении.

Так, подразделениями ГСЧС совместно с представителями органов местной власти и населением проводились работы по укреплению дамбы. “Всего для укрепления дамбы использовано около 1 тыс. мешков щебня (около 20 тонн) и 12 м3 лесоматериалов”, - уточнили в ГСЧС.

В 5 часов утра работы по укреплению дамбы были завершены.

“Угроза прорыва дамбы временно отсутствует. Наблюдается постепенное снижение уровня воды”, – сообщили спасатели.

К проведению работ привлекалось 52 человека и 9 единиц техники из них от ГСЧС 41 человек личного состава и 5 единиц техники.

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