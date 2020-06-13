Сытник и Холодницкий не взяли взятку в 6 000 000 долларов
Рекордную сумму топ-правоохранителям предлагали за закрытие уголовного дела.
Трое человек задержаны по подозрению в предложении директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому 6 миллионов долларов взятки.
По данным СМИ, все задержанные – посредники, которые должны были из этой суммы получить 1 миллион долларов. Среди них – двое сотрудников налоговой, включая первого заместителя начальника ГУ ГФС в Киеве Николая Ильяшенко.
Задержанные предлагали взятку за закрытие дела в отношении бывшего министра экологии в правительстве Азарова Николая Злочевского.
Взяткодателей оперативники выслеживали несколько недель, пока не задержали на «горячем».
Николая Злочевского обоснованно подозревают в отмывании денег, полученных преступным путем.
Артем Сытник на брифинге сообщил, что 14 июня у Злочевского день рождения, и дело закрыть хотели как бы в качестве подарка – чтобы экс-министр вернулся в Украину.
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Он требовал 224 тысячи гривен за поступления в университет.
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что расследованием дела против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого занимается Служба безопасности Украины.
Директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информации о негласное прослушивание в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого.