День рождения Елизаветы II впервые отметили без парада
В эту субботу королева Великобритании официально отмечает свой день рождения. Однако традиции военный парад у Букингемского дворца не проводился.
День рождения у британской королевы 26 апреля, однако по сложившейся традиции официально и публично монарх отмечает его во вторую субботу июня.
В этом году из-за пандемии 94-летняя Елизавета II вместе со своим 99-летним супругом, герцогом Эдинбургским, находится в самоизоляции в Виндзорском замке, сообщает BBC.
Именно там она приняла поздравления от сводного полка валлийских гвардейцев, которые промаршировали в честь дня рождения монарха с учетом требований социального дистанцирования.
Субботний мини-парад в Виндзоре состоял из смотра полка валлийских гвардейцев, промаршировавших перед королевой под звуки военного оркестра. Гвардейцам при этом было предписано шагать не плечом к плечу, а на расстоянии чуть более двух метров друг от друга.
Обычно на этом параде присутствуют все основные члены королевской семьи, а также тысячи зрителей. Однако в этот раз церемония проходила без них.
Королева Елизавета II впервые отметила свой официальный день рождения в Виндзорском замке. До этого подобное мероприятие проходило здесь в 1895 году при королеве Виктории.
За время 68-летнего правления королевы Елизаветы II торжественный развод караула с выносом знамени был отменен лишь однажды – в 1955 году из-за общенациональной забастовки железнодорожников.
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