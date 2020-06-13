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19:35 13 Июня 2020 Просмотров 308   КомментариевКомментарии

День рождения Елизаветы II впервые отметили без парада

В эту субботу королева Великобритании официально отмечает свой день рождения. Однако традиции военный парад у Букингемского дворца не проводился.

Королева, одетая в легкое летнее пальто и шляпку в тон, улыбалась и выглядела в добром здравии

День рождения у британской королевы 26 апреля, однако по сложившейся традиции официально и публично монарх отмечает его во вторую субботу июня.

В этом году из-за пандемии 94-летняя Елизавета II вместе со своим 99-летним супругом, герцогом Эдинбургским, находится в самоизоляции в Виндзорском замке, сообщает BBC.

Именно там она приняла поздравления от сводного полка валлийских гвардейцев, которые промаршировали в честь дня рождения монарха с учетом требований социального дистанцирования.

Субботний мини-парад в Виндзоре состоял из смотра полка валлийских гвардейцев, промаршировавших перед королевой под звуки военного оркестра. Гвардейцам при этом было предписано шагать не плечом к плечу, а на расстоянии чуть более двух метров друг от друга.

Обычно на этом параде присутствуют все основные члены королевской семьи, а также тысячи зрителей. Однако в этот раз церемония проходила без них.

Королева Елизавета II впервые отметила свой официальный день рождения в Виндзорском замке. До этого подобное мероприятие проходило здесь в 1895 году при королеве Виктории.

За время 68-летнего правления королевы Елизаветы II торжественный развод караула с выносом знамени был отменен лишь однажды – в 1955 году из-за общенациональной забастовки железнодорожников.

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Тэги: Великобритания, день рождения

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