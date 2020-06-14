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09:41 14 Июня 2020 Просмотров 449   КомментариевКомментарии

Коронавирус продолжает лихорадить украинский парламент

Инфекцию диагностировали у еще одного народного депутата.

В Верховной раде зафиксировали новый случай инфицирования коронавирусом. Заражение подтвердили у народного депутата от «Слуги народа».

Об этом сообщила заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

По словам Кравчук, инфицирование коронавирусом подтвердили у нардепа Максима Перебийниса. Народный избранник чувствует себя нормально, поэтому лечится дома.

На этой неделе парламентский комитет, в который входит больной нардеп, собирался в режиме видеоконференции. Однако Перебийнис был в Раде на прошлой неделе.

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Тэги: слуга народа, коронавирус, максим перебийнис

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