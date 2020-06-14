В США полицейские опять убили негра

В городе Атланта (штат Джорджия) 27-летний афроамериканец Рэйшард Брукс погиб возле ресторана Wendy’s в результате огнестрельного ранения.

Протестующие возле ресторана Wendy's, где был убит Рэйшард Брукс



Вечером 12 июня сотрудники полиции выехали по вызову в ресторан быстрого питания, расположенный в центральной части города. На проезде стоял автомобиль, который мешал другим водителям подъехать к ресторану. В машине находился темнокожий мужчина, который заснул. Как установили полицейские, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские попытались его задержать, однако он оказал сопротивление, сообщает ABC News.

Полицейские попытались применить электрошокер, однако афроамериканцу удалось его отобрать. Мужчина также попытался сбежать от стражей порядка, но в этот момент один из них выстрелил.

Пострадавшего госпитализировали, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Власти штата Джорджия начали расследование.

После инцидента начальник полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку. Мэр города Кейша Лэнс Боттомс заявила, что в данном случае применение огнестрельного оружия не было обоснованным.

В субботу в Атланте начались протесты. Протестующие подожгли ресторан, возле которого произошло убийство, и в течение 45 минут блокировали трассу. Полиции пришлось применить слезоточивый газ для разгона толпы.

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