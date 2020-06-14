Ученые выяснили, что женщины переносят карантин хуже, чем мужчины
Исследование показало, что больше женщин, чем мужчин, заметили ухудшение психического здоровья во время пандемии.
Исследование экономистов из института социальных и экономических исследований в Университете Эссекса показало, что больше женщин, чем мужчин, заметили ухудшение психического здоровья во время пандемии, сообщает The Guardian.
Если среди мужчин число заметивших ухудшения выросло с семи до 18 процентов, то среди женщин – с 11 до 27 процентов.
Также установлено, что женщины острее чувствуют одиночество. Более трети женщин сказали, что иногда чувствуют себя одинокими, 11 процентов – часто. Среди мужчин иногда себя чувствуют одинокими 23 процента, часто – только шесть процентов.
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