Ученые выяснили, что женщины переносят карантин хуже, чем мужчины

Исследование показало, что больше женщин, чем мужчин, заметили ухудшение психического здоровья во время пандемии.

Исследование экономистов из института социальных и экономических исследований в Университете Эссекса показало, что больше женщин, чем мужчин, заметили ухудшение психического здоровья во время пандемии, сообщает The Guardian.

Если среди мужчин число заметивших ухудшения выросло с семи до 18 процентов, то среди женщин – с 11 до 27 процентов.

Также установлено, что женщины острее чувствуют одиночество. Более трети женщин сказали, что иногда чувствуют себя одинокими, 11 процентов – часто. Среди мужчин иногда себя чувствуют одинокими 23 процента, часто – только шесть процентов.

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