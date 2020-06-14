Новый город в Израиле будет носить фамилию нынешнего президента США
Израильское правительство переходит к практическим шагам по строительству нового города на Голанских высотах. Поселение будет названо в честь президента США Дональда Трампа.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает его канцелярия.
Сообщается, что Нетаньяху поприветствовал введение санкций США против Международного уголовного суда в Гааге.
«Трибунал выдвигает абсурдные обвинения против государства Израиль, в том числе скандальное утверждение о том, что существование евреев в центре нашей родины представляет собой военное преступление. Это противоречит здравому смыслу, это противоречит международному праву и противоречит справедливости», – отметил премьер.
Он также добавил, что Израиль начинает строительство города на Голанских высотах
«Сегодня мы начнем с практических шагов по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах, суверенитет Израиля над которыми был признан президентом Трампом», – добавил Нетаньяху.
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