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19:41 14 Июня 2020 Просмотров 251   КомментариевКомментарии

Новый город в Израиле будет носить фамилию нынешнего президента США

Израильское правительство переходит к практическим шагам по строительству нового города на Голанских высотах. Поселение будет названо в честь президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает его канцелярия.

Сообщается, что Нетаньяху поприветствовал введение санкций США против Международного уголовного суда в Гааге.

«Трибунал выдвигает абсурдные обвинения против государства Израиль, в том числе скандальное утверждение о том, что существование евреев в центре нашей родины представляет собой военное преступление. Это противоречит здравому смыслу, это противоречит международному праву и противоречит справедливости», – отметил премьер.

Он также добавил, что Израиль начинает строительство города на Голанских высотах

«Сегодня мы начнем с практических шагов по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах, суверенитет Израиля над которыми был признан президентом Трампом», – добавил Нетаньяху.

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Тэги: США, город, Нетаньяху, Трамп

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