Месси установил новый рекорд чемпионата Испании

32-летний аргентинец установил уникальное достижение в чемпионате Испании – Лео стал первым футболистом, который забивал не менее 20 голов 12 сезонов подряд.

Месси вышел на поле без бороды и с новой прической



Чемпион и лидер текущего сезона Ла Лиги «Барселона» первый свой матч после возобновления первенства проводила на Мальорке против одноименного клуба.

Подопечные Кике Сетьена не имели никаких проблем на пустом от зрителей «Иберостаре», забив в каждом из таймов по два гола – 4:0.

Поставил точку в матче на 90+3 минуте капитан «блаугранас» Лионель Месси. Этим голом 32-летний аргентинец установил уникальное достижение в чемпионате Испании – он стал первым футболистом, который забивал не менее 20 голов 12 сезонов подряд.

Добавим, что Месси в поединке против «Майорки» отметился еще двумя голевыми передачами, а также новым имиджем.

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