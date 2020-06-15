В России 78-летнего ученого объявили китайским шпионом

В России возбуждено уголовное дело о госизмене, фигурантом которого стал президент Арктической общественной академии наук в Петербурге Валерий Митько.

Валерию Митько вменяется передача секретных сведений китайским спецслужбам во время поездки в КНР.

Еще в феврале Дзержинский суд поместил Митько под домашний арест, но о деле стало известно только сейчас.

По версии следствия, ученый с марта 2017 года по март 2018-го собирал «по шпионскому заданию» информацию по разработкам в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок.

В постановлении о домашнем аресте Митько говорится, что собранные им сведения являются государственной тайной военного характера, а сам ученый действовал «из корыстной заинтересованности», в обмен на материальное вознаграждение, но его размер в документах не указан.

ФСБ считает, что Митько собирал секретную информацию, используя собственный опыт службы на флоте и «иные источники», а 24 марта 2018 года вывез и передал документы китайским спецслужбам, якобы осознавая, что действует в ущерб безопасности России. Кроме того, по версии следствия, ученый имеет в Китае «устоявшиеся социальные связи» и опыт «длительного сотрудничества» с местными агентами.

В марте 2018 года ученый действительно летал в Даляньский университет, где он преподавал в качестве приглашенного профессора с 2016 года и дважды в год читал лекции по гидрофизике. В аэропорту багаж Митько негласно вскрыли сотрудники ФСБ, сфотографировали бумаги и отправили их на экспертизу. Один из документов в багаже касался характеристик различных подводных лодок, в том числе методов их обнаружения, но ученый уверяет, что взял его из открытых источников, чтобы использовать во время лекций. Экспертиза же признала его содержащим государственную тайну.

Митько задержали 11 февраля после обысков в его квартире. В тот же день суд отправил ученого под домашний арест. В ФСБ посчитали, что он может скрыться за границей, оказывать давление на свидетелей или уничтожить материалы дела. Следствие также не исключает, что в деле могут быть и другие фигуранты.

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