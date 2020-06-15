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13:30 15 Июня 2020 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

Полицейский выбросил с балкона свою жену

После того, как сержант избил свою жену, она выбежала на балкон и стала кричать о помощи, после чего и случилось ЧП.

На Луганщине в Северодонецке в ночь на 9 июня произошел инцидент – сержант полиции Алексей Конев выбросил жену с четвертого этажа многоэтажки, предварительно ее избив. Об этом сообщила Дарья Петрик в Instagram.

По информации из соцсети, после ЧП полицейский не давал соседям вызвать полицию или скорую, требуя сначала набрать своего отца.

«С 8-9 июня в городе Северодонецке на улице Менделеева в 2 часа ночи произошло покушение на убийство! Муж выбросил свою жену с четвёртого этажа с балкона! Девочке 27 лет, её зовут Дарья Конева (Нестеренко)», – сказано в сообщении.

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Тэги: жена, Луганская область, балкон, полицейский

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