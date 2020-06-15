Прибывшим из Польши теперь не нужно самоизолироваться
Правительство приняло решение не изолировать граждан по возвращению из Польши, поскольку страна вошла в «зеленую зону».
По возвращении из Польши граждане не обязаны будут проходить двухнедельную самоизоляцию, поскольку эта страна входит в «зеленую зону». Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
Ранее Кабмин принял решение, согласно которому к «зеленой зоне» отнесли страны, где количество активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения – меньше 40.
«Польша входит в число стран «зеленой зоны». То есть не является необходимым проходить обсервацию по возвращении из нее», – отметил Степанов.
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Теперь после въезда в республику гражданам страны, а также иностранцам с постоянным видом на жительство в ЕС, не придется проходить обязательный 14-дневный карантин.
При этом сепаратистские власти утверждают, что случаев заболеваний COVID-19 в «республике» не зарегистрировано.