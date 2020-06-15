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Главная » Украина » Общество
14:40 15 Июня 2020 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

Прибывшим из Польши теперь не нужно самоизолироваться

Правительство приняло решение не изолировать граждан по возвращению из Польши, поскольку страна вошла в «зеленую зону».

По возвращении из Польши граждане не обязаны будут проходить двухнедельную самоизоляцию, поскольку эта страна входит в «зеленую зону». Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Ранее Кабмин принял решение, согласно которому к «зеленой зоне» отнесли страны, где количество активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения – меньше 40.

«Польша входит в число стран «зеленой зоны». То есть не является необходимым проходить обсервацию по возвращении из нее», – отметил Степанов.

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Тэги: Польша, карантин, самоизоляция

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