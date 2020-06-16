Махатма Ганди оказался расистом – его памятник хотят снести
Почти 5 тысяч человек подписали онлайн-петицию с требованием удалить статую Махатмы Ганди в британском Лестере.
Индийского борца за независимость обвинили в том, что он «фашист, расист и сексуальный хищник», сообщает BBC.
Городской совет Лестера заявил, что петиция еще не была передана властям.
Известно, что Ганди жил в Южной Африке в конце XIX века. Раджмохан Ганди – биограф и внук основателя современной Индии – признавал, что он был «порой невежественен и предвзят в отношении чернокожих южноафриканцев».
Однако профессор Девджи утверждает, что Ганди симпатизировал коренному населению во время войн буров с зулусами.
«Ганди тоже был несовершенным человеком, но несовершенный Ганди был более радикальным и прогрессивным, чем большинство современных соотечественников», – говорит профессор Девджи.
Впрочем, памятнику Ганди, скорее всего, ничего не грозит. Почти треть жителей Лейстера составляют индусы, чьи представители уже заявили о своей готовности любой ценой защищать памятник.
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