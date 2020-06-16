Умер отец Порошенко
Умер отец бывшего Президента Петра Порошенко Алексей Порошенко.
Заслуженный работник сельского хозяйства, отец экс-президента Алексей Порошенко скончался на 85 году жизни. Только 11 июня ему исполнилось 84 года.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Европейской солидарности».
«Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого Президента Украины Алексея Ивановича Порошенко», – сказано в нем.
Партия выражает искренние соболезнования Порошенко и его жене Марине, всем родным и близким в связи с тяжелой утратой.
«Трудно найти такие слова, которые бы смогли уменьшить душевную боль от потери любимого человека. Разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами, поддерживаем Вас в час скорби», – пишет партия.
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