НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
13:42 16 Июня 2020 Просмотров 56   КомментариевКомментарии

Умер отец Порошенко

Умер отец бывшего Президента Петра Порошенко Алексей Порошенко.

Заслуженный работник сельского хозяйства, отец экс-президента Алексей Порошенко скончался на 85 году жизни. Только 11 июня ему исполнилось 84 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Европейской солидарности».

«Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого Президента Украины Алексея Ивановича Порошенко», – сказано в нем.

Партия выражает искренние соболезнования Порошенко и его жене Марине, всем родным и близким в связи с тяжелой утратой.

«Трудно найти такие слова, которые бы смогли уменьшить душевную боль от потери любимого человека. Разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами, поддерживаем Вас в час скорби», – пишет партия.

Источник:
Тэги: смерть, Алексей Порошенко

Новости по теме

В Черновцах убили пьяного подростка

Хотя свидетели утверждают, что он разбился на мопеде.

Полицейский в ДТП убил 4 человека

За рулем автомобиля Mitsubishi находился инспектор следственного отделения Лугинского отделения полиции.

Бетонная плита раздавила мужчину в Киеве

Инцидент произошел на территории завода Арсенал. Плита упала на экскаватор, водитель которого скончался.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты