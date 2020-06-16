Лукашенко передал семье Зеленских вышиванки
В качестве ответного подарка.
После того, как 21 мая Президент Владимир Зеленский по случаю Дня вышиванки отправил в подарок мировым лидерам традиционные украинские вышитые сорочки, Президент Беларуси Александр Лукашенко передал ему и первой леди Елене Зеленской во вторник белорусские вышиванки в качестве ответного подарка.
Об этом говорится в сообщении посольства Беларуси в Украине.
В прилагаемом к подарку сообщении Лукашенко отметил, что «белорусская вышитая кашуля подчеркивает и особенность, и близость наших народов», а также пожелал, чтобы эта рубашка стала оберегом и знаком глубокой дружбы между белорусами и украинцами.
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