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16:00 16 Июня 2020 Просмотров 55   КомментариевКомментарии

Лукашенко передал семье Зеленских вышиванки

В качестве ответного подарка.

После того, как 21 мая Президент Владимир Зеленский по случаю Дня вышиванки отправил в подарок мировым лидерам традиционные украинские вышитые сорочки, Президент Беларуси Александр Лукашенко передал ему и первой леди Елене Зеленской во вторник белорусские вышиванки в качестве ответного подарка.

Об этом говорится в сообщении посольства Беларуси в Украине.

В прилагаемом к подарку сообщении Лукашенко отметил, что «белорусская вышитая кашуля подчеркивает и особенность, и близость наших народов», а также пожелал, чтобы эта рубашка стала оберегом и знаком глубокой дружбы между белорусами и украинцами.

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Тэги: Лукашенко, вышиванки, зеленские

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