Верховная Рада создала орган интеллектуальной собственности

Госслужбу интеллектуальной собственности ликвидировали в 2016 году. С тех пор ее функции выполняло Минэкономики.

Верховная Рада на заседании во вторник, 16 июня, 245 голосами поддержала создание в Украине единого органа интеллектуальной собственности.

Закон вводит двухуровневую систему государственного управления сферой интеллектуальной собственности.

Согласно ей, Минэкономики будет реализовывать государственную политику в сфере интеллектуальной собственности.

А Национальный орган интеллектуальной собственности будет заниматься выдачей охранных документов (патентов, свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности.

При этом орган будет функционировать как юридическое лицо публичного права (государственная организация) и принадлежать к сфере управления Минэкономики.

Тэги: интеллектуальная собственность, госслужба, госорган