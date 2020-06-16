Верховная Рада создала орган интеллектуальной собственности
Госслужбу интеллектуальной собственности ликвидировали в 2016 году. С тех пор ее функции выполняло Минэкономики.
Верховная Рада на заседании во вторник, 16 июня, 245 голосами поддержала создание в Украине единого органа интеллектуальной собственности.
Закон вводит двухуровневую систему государственного управления сферой интеллектуальной собственности.
Согласно ей, Минэкономики будет реализовывать государственную политику в сфере интеллектуальной собственности.
А Национальный орган интеллектуальной собственности будет заниматься выдачей охранных документов (патентов, свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности.
При этом орган будет функционировать как юридическое лицо публичного права (государственная организация) и принадлежать к сфере управления Минэкономики.
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