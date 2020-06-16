Гиркину объявлено подозрение в похищении украинцев
Следствие установило, что с 17 по 19 апреля 2014 года Гиркин с другими сепаратистами похищал патриотически настроенных украинцев.
Офис генерального прокурора объявил «экс-министру обороны ДНР» Игорю Гиркину новое подозрение.
Он также объявлен в розыск, а украинский суд разрешил его задержание.
Вменяемая часть статьи бывшему куратору сепаратистов (ч. 2 ст. 438 УК Украины) предусматривает нарушение законов и обычаев войны.
По данным следствия, с в апреле 2014 года он с подельниками похищал патриотически настроенных граждан Украины. В дальнейшем их помещали в специально обустроенное здание в Славянске, где их пытали и наносили ножевые ранения за проукраинскую позицию.
«Во исполнение приказов подозреваемого, подчиненные ему боевики умышленно лишили жизни не менее трех человек, которых незаконно удерживали и пытали», – говорится в сообщении.
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