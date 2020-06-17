Добкин снова идет в мэры. На этот раз – Киева.

Бывший депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционный блок» Михаил Добкин планирует баллотироваться в мэры Киева.

Об этом он заявил в эфире телеканала «НАШ».

«Я в последнее время всерьез рассматриваю для себя возможность баллотироваться и побороться с нынешним городским головой Киева за этот высокий пост», – сказал он.

Он подчеркнул, что ему не нравится то, что происходит с Киевом, и он намерен это исправить.

«Первая столица. Мы ее отремонтируем, мы ее сделаем такой же классной, какой она была до прихода Кличко и других ему подобных, и передадим ее в руки киевлян», – сказал он.

По его словам, «отсиживаться», гладя на то, что происходит сейчас в Киеве, нельзя.

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