Добкин снова идет в мэры. На этот раз – Киева.
Бывший депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционный блок» Михаил Добкин планирует баллотироваться в мэры Киева.
Об этом он заявил в эфире телеканала «НАШ».
«Я в последнее время всерьез рассматриваю для себя возможность баллотироваться и побороться с нынешним городским головой Киева за этот высокий пост», – сказал он.
Он подчеркнул, что ему не нравится то, что происходит с Киевом, и он намерен это исправить.
«Первая столица. Мы ее отремонтируем, мы ее сделаем такой же классной, какой она была до прихода Кличко и других ему подобных, и передадим ее в руки киевлян», – сказал он.
По его словам, «отсиживаться», гладя на то, что происходит сейчас в Киеве, нельзя.
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