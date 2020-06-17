Запрещенный в служении священник РПЦ захватил женский монастырь
Схиигумен Сергий (Романов) фактически взял под контроль женский монастырь в Свердловской области и нарушил наложенные на него запреты.
Утверждается, что Сергий фактически отстранил от власти настоятельницу Среднеуральского женского монастыря Варвару (Крыгину), а направленного руководством Екатеринбургской епархии в монастырь священника туда не пустили.
Сергий и ранее был неформальным руководителем монастырской общины – сама обитель была основана при его участии. Однако де-юре монастырь подчиняется Екатеринбургской епархии. Сейчас в епархии признали утрату контроля над ним. Там заявили, что схиигумен самостоятельно отстранил от управления настоятельницу-игуменью.
СМИ сообщают, что монастырь охраняют лояльные Сергию казаки, которые пускают на территорию обители только паломников и не пускают журналистов.
Утверждается, что Сергий вопреки запрету возобновил участие в богослужениях.
Московская патриархия осуждает захват монастыря Сергием. В Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ заявили, что опальный монах «перешел к тем действиям, которые предполагают реальное насилие».
Сергий ранее заявлял, что покинет монастырь, только если в него пришлют Росгвардию. При этом 15 июня Сергий явился на церковный суд над ним. Заседание суда было перенесено на 26 июня. В епархии заявили, что надеются, что схиигумен одумается.
Сергий несколько раз заявлял, что пандемия коронавируса – выдумка злых сил, которые хотят провести «чипизацию населения”. Известна стала его проповедь, в которой он критиковал закрытие храмов РПЦ на время карантина, заявив, что это делалось под давлением «богоборческих властей», духовным руководством вместе с «предтечами Антихриста».
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