Британские ученые совершили прорыв в лечении COVID-19
ВОЗ признала научным прорывом исследования британских ученых о применении дексаметазона для лечения больных COVID-19.
Противовоспалительный препарат снижает смертность среди пациентов с тяжелым течением болезни. Об этом сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Исследования проводились в Оксфордском университете. В клинических испытаниях дексаметазона участвовали 6 тысяч человек.
Так, по данным исследования, риск смертности пациентов на ИВЛ при применении дексаметазона снижается на 35 процентов, а больных на кислородном лечении – на 20 процентов.
Ученые выяснили, что этот противовоспалительный препарат способен минимизировать урон для организма от гиперактивации иммунитета. Она вызывает «цитокиновый шторм», который может привести к летальному исходу.
По оценкам исследователей, если бы дексаметазон применялся при лечении тяжелых пациентов с COVID-19 с самого начала пандемии, то в Великобритании можно было бы спасти до 5 тысяч жизней.
Еще одно преимущество дексаметазона в том, что это недорогой препарат.
Ожидается, что дексаметазон может уже в ближайшее время стать стандартным препаратом в лечении госпитализированных пациентов с COVID-19.
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