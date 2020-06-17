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11:22 17 Июня 2020 Просмотров 627   КомментариевКомментарии

Британские ученые совершили прорыв в лечении COVID-19

ВОЗ признала научным прорывом исследования британских ученых о применении дексаметазона для лечения больных COVID-19.

Противовоспалительный препарат снижает смертность среди пациентов с тяжелым течением болезни. Об этом сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Исследования проводились в Оксфордском университете. В клинических испытаниях дексаметазона участвовали 6 тысяч человек.

Так, по данным исследования, риск смертности пациентов на ИВЛ при применении дексаметазона снижается на 35 процентов, а больных на кислородном лечении – на 20 процентов.

Ученые выяснили, что этот противовоспалительный препарат способен минимизировать урон для организма от гиперактивации иммунитета. Она вызывает «цитокиновый шторм», который может привести к летальному исходу.

По оценкам исследователей, если бы дексаметазон применялся при лечении тяжелых пациентов с COVID-19 с самого начала пандемии, то в Великобритании можно было бы спасти до 5 тысяч жизней.

Еще одно преимущество дексаметазона в том, что это недорогой препарат.

Ожидается, что дексаметазон может уже в ближайшее время стать стандартным препаратом в лечении госпитализированных пациентов с COVID-19.

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Тэги: коронавирус, covid-19

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