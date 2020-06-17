СБУ подозревает руководство харьковского Электротяжмаша в работе на Россию

Топ-менеджеры предприятия обвиняются в поставках продукции в Российскую Федерацию по убыточным сделкам.

Следователи СБУ сообщили о подозрении двум топ-менеджерам харьковского госпредприятия Электротяжмаш. Об этом в среду, 17 июня, сообщила СБУ.

По данным спецслужбы, руководители предприятия обвиняются в поставках продукции в Российскую Федерацию под видом контракта с европейской коммерческой структурой.

В 2019-2020 годах подозреваемые заключили ряд заведомо убыточных сделок, согласно которым агрегаты и запчасти поступали крупнейшему производителю маневровых и магистральных тепловозов в РФ.

По заключению экспертов, продажа продукции по ценам ниже себестоимости, нанесла госпредприятию убытки на 15 млн грн. На основании постановления суда силовики провели обыск в заводоуправлении Электротяжмаша.

Они изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность руководства предприятия, отмечается в сообщении СБУ.

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