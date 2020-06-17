Международное агентство Moody’s повысило рейтинги ПриватБанка
Рейтинги банка повысили в связи с высоким уровнем рентабельности банка, а также повышением суверенного рейтинга Украины.
Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинги украинского государственного ПриватБанка. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.
В частности по депозитам в национальной валюте рейтенг повышен с Caa1 до B3 по депозитам в иностранной валюте с Caa2 до Caa1, а базовая оценка кредитоспособности повышена с Саа1 до B3 с соответствующим улучшением прогноза рейтинга с «позитивного» на «стабильный».
Также Moody’s повысило рейтинг риска контрагента и оценку риска контрагента ПриватБанка с В3 до В2. Отмечается, что повышение рейтингов банка обусловлено повышением суверенного рейтинга Украины, а также высоким уровнем рентабельности банка.
Как отметили эксперты Moody’s, в 2020 году ПриватБанк демонстрирует значительные показатели рентабельности, опирающихся на стабильные комиссионные доходы, низкую зависимость банка от рыночного финансирования и очень высокий уровень ликвидных активов.
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Улучшение прогноза рейтингов Привата обусловлено стабилизацией банковской системы, а также улучшением качества активов и рентабельности банка.