Смерч повредил 12 домов в поселке Херсонской области
Смерч в этом регионе возникает уже второй раз за месяц. Вихрь за 10 минут успел повредить дома местных жителей. В поселке Сивашское Херсонской области смерч повредил 12 домов.
В поселке Сивашское Херсонской области смерч повредил 12 домов. Об этом говорится в сюжете VTVPlus.
Житель поселка Александр Клименко рассказал, что смерч задел 12 домов. Из-за стихии рухнули многолетние деревья и были повреждены электропровода.
Это уже второй за месяц смерч в данном регионе. Смерч носился по населенному пункту около 10 минут, но за это время успел повредить дома.
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