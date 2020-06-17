Смерч повредил 12 домов в поселке Херсонской области

Смерч в этом регионе возникает уже второй раз за месяц. Вихрь за 10 минут успел повредить дома местных жителей. В поселке Сивашское Херсонской области смерч повредил 12 домов.

В поселке Сивашское Херсонской области смерч повредил 12 домов. Об этом говорится в сюжете VTVPlus.

Житель поселка Александр Клименко рассказал, что смерч задел 12 домов. Из-за стихии рухнули многолетние деревья и были повреждены электропровода.

Это уже второй за месяц смерч в данном регионе. Смерч носился по населенному пункту около 10 минут, но за это время успел повредить дома.

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